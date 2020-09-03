شيماء عبدالإله: الهجوم على تنسيقية الشباب لن يثنينا عن أهدافنا

قالت الدكتورة شيماء عبدالإله، المتحدثة باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية كيان يجني ثمرة اجتهاد أعضاءه خلال سنتين، لافتا إلى أن الشباب كانوا يعملون من قبل تأسيس الكيان إلى أن وصل لشكله الحالي.

وأضافت عبدالإله لـ"الوطن"، أن من الطبيعي أن يظهر مهاجمون ومزايدون على التنسيقية وشبابها، من باب الابتزاز السياسي الذي لن نلتفت له، وسنكمل عملنا في مساندة الدولة في مسيرة البناء.

وأشارت إلى أن الهدف الأكبر للتنسيقية هو العمل على تنمية الحياة السياسية، لافتة إلى أن كثير من الناس يردون الانضمام للتنسيقية اليوم بعد أن حققت هذا النجاح.

وأكدت أن التنسيقية لديها معايير للانضمام يتم على أساسها الاختيار، خصوصا لشباب السياسيين، وطوال الوقت هناك عملية تقييم داخلي، "لأننا مصرون على الاحتفاظ بالنجاح والهوية ونصر أن يكون أعضاء الكيان على قدر عال من الكفاءة".

وشددت على أن التنسيقية لدينا هدف واضح وتسير بخطى ثابتة، ويدرك أعضاءها أنهم سيواجهون حملات التشويه والابتزاز: "لكن هذا لن يثنينا عن المضي قدما، ولن نسمح لهذا الهجوم أن يؤثر على حماسنا وإصرارنا على المساهمة في بناء الدولة المدنية الحديثة".