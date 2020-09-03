مصعب أمين: التعدد داخل "تنسيقية الشباب" أفضل رد على الادعاءات المغرضة

أكد مصعب أمين، المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تنمية الحياة السياسية هو هدف التنسيقية منذ أول يوم بنقل هذا الجيل من حالة الاستقطاب في المساحات المختلفة إلى استثمار المساحات المشتركة والتنوع.

وقال أمين لـ"الوطن"، إن التعدد الحزبي داخل أروقة التنسيقية، منذ اليوم الأول، كفيل وحده بالرد على الزاعم والادعاءات المغرضة التي لا أساس لها من الصحة، والتي تحاول النيل من التنسيقية.

وأشار إلى أن باب الانضمام للتنسيقية مفتوح بشكل دوري للأحزاب السياسية والشباب غير الحزبي من ذوي الكفاءة السياسية والوعي الوطني وفق ضوابط ومراحل معلنة بشكل رسمي.

وأضاف أن التنسيقية تأسست بالتزامن مع اهتمام من الدولة بالشباب وهو ما هيأ البيئة أمامنا للإنجازات والإسهامات التي ارتبط بها اسم التنسيقية في المشهد المصري خلال الفترة الماضية ولتشغل هذا الحيز من المجتمع السياسي بمسيرة سنتين وأكثر حتى الآن من المشاركات والمبادرات التي قمنا بها على كافة الأصعدة بالأحزاب والشباب الأعضاء في التنسيقية.

وتابع بأن تجربة التنسيقية أتاحت الفرصة أمام شباب الأحزاب للانخراط مبكرا في مواقع سياسية وقيادية جاءت بمثابة توسيع سياسي لتحمل المسئولية استثمرت فيه الدولة كفاءتهم على اختلاف توجهاتهم السياسية.