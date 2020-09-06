مدير مكتب العربية بالسودان: مناسيب الفيضانات ستقل بعد يومين أو ثلاثة

قال سعد الدين حسن، مدير مكتب قناتي العربية والحدث في الخرطوم، إن الفيضانات بالسودان وصلت إلى واحدة من أعلى وأضخم مناسيب للفيضانات على مدار التاريخ، مشيرًا إلى أن القياسات في إحدى المحطات عند مدخل نهر النيل الأزرق مع الحدود الإثيوبية، يشير إلى انخفاض معدلات المياه، حيث كانت 900 مليون متر مكعب، ومن المتوقع أن تنخفض إلى 800 مليون متر مكعب.

وأضاف حسن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، خلال حلقة الأحد من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر، أن المناسيب ما زالت مرتفعة في الخرطوم وهو ما سيؤثر على عدد كبير من المناطق المتاخمة لها، وأنه من المتوقع أن يكون الانخفاض بعد يومين أو ثلاثة.

وتابع: "نحن أمام يومين أو ثلاثة أيام صعبة في الخرطوم، لأن منسوب الفيضانات في الخرطوم وصل إلى 17.68 مترًا، وأعلى مناسيب سجلت كانت بنحو 17.26 سم، أي زيادة بمقدار 40 سم".