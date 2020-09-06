وزير زراعة أسبق: يوسف والي لم يُحاكم في قضية المبيدات.. ويده طاهرة

قال المهندس أحمد الليثي وزير الزراعة الأسبق، إن الدكتور يوسف والي وزير الزراعة لم يُقدم للمحاكمة في قضية المبيدات المسرطنة، مشيرًا إلى أنه تولى حقبة الزراعة خلفًا له في يوليو 2004، وفي ذلك التوقيت كانت القضية متداولة أمام المحاكم.

وأضاف "الليثي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، خلال حلقة الأحد من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "في ديسمبر 2004 صدر الحكم النهائي البات في هذا الأمر، وأدين فيه 9 أشخاص، وحوكموا وقُدموا إلى العدالة، ونفذوا الأحكام، ولم يرد ذكر الدكتور يوسف والي نهائيًا في هذا الأمر".

وتابع: "هذه شهادة حق، وهو في ذمة الله، والكل يعلم نزاهة هذا الرجل وطهارة يده، وأن لا علاقة له بهذا الأمر، وصدر الحكم ضد 9 أشخاص، وأمضوا فترة العقوبة الخاصة بهم".