البترول: تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي يوفر 1200 جنيه شهريا

شهد قطاع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية، وهو ما ترتب عليه زيادة أعداد السيارات التي يتم تحويلها سنويا، حيث تسعى وزارة البترول إلى تحويل 50 ألف سيارة خلال العام المالي الحالي 2020-2021.

وقالت وزارة البترول إن تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي يخفض تكلفة استهلاك الوقود لأكثر من الضعف مقارنة بالبنزين 92، فسعر الغاز الطبيعي حالياً 3.5 جنيه للمتر المكعب بينما يبلغ سعر البنزين (80) 6.25 والبنزين (92) 7.50 جنيه.

وأضافت الوزارة في بيانات سابقة أنه فى حالة استخدام المواطن للغاز الطبيعي في سيارته، فإنه يمكن له تحقيق وفر يصل لحوالي لحوالي 825 جنيها شهرياً عند متوسط استهلاك يومي 10 لترات بنزين "80" بينما يصل معدل التوفير لحوالي 1200 جنيه شهرياً في حالة استخدام بنزين "92"، وبالتالي يمكن للعميل استرداد قيمة التحويل من مبلغ التوفير في استخدام الغاز الطبيعي خلال فترة من 3 إلى 6 أشهر عند معدل الاستهلاك المتوسط، علماً بأنه كلما زاد معدل الاستهلاك اليومي للبنزين كلما قلت فترة الاسترداد.

وأشارت إلى أن استخدام الغاز الطبيعي يزيد من كفاءة محرك السيارة بنسبة 10% حيث يتم احتراق الوقود داخل المحرك احتراقاً تاماً لأن الغاز الطبيعي وقود نظيف ورقمه الأوكتيني أعلى من البنزين (حوالى 120 أوكتان).

ولفتت إلى أن الغاز الطبيعي يحافظ على كفاءة زيوت التزييت وبالتالي تغييرها على فترات أطول، بالإضافة للحفاظ على البوجيهات والابلاتين والكوندنسر لفترة أطول وصيانة السيارة على مدى فترات زمنية أطول، كما أنه منعدم المكونات الملوثة والضارة بالصحة الناتجة من عادم السيارات.