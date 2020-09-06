فيديو.. كواليس كليب "صحاب أونطة" لحكيم

نشر المطرب حكيم عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، كواليس كليبه الجديد "صحاب أونطة".

وعلق حكيم، قائلًا "شوفو حصل إيه وإحنا بنصور صحاب أونطة".

"صحاب أونطة"، كلمات وألحان محمد الفنان، وتوزيع ديزل، ومدير تصوير وائل درويش، ومهندس ديكور كريم مهدي، ومنتج منفذ محمود الشيخ، ومونتير إسلام حسن، وبروديوسر ماريان الألفي، ومدير إدارة الإنتاج محمد سعيد، وإشراف عام مديرة أعمال حكيم، نانسي إبراهيم، وإخراج حسام الحسيني.

واحتفل المطرب حكيم، عبر صفحته على "إنستجرام"، بتحقيق كليب "صحاب أونطة"، مليون مشاهدة عبر قناته على "يوتيوب"، حيث علق قائلًا: "صحاب أونطة مليون مشاهدة على يوتيوب.. شوفو واسمعوا الأغنية على قناتي الرسمية".

وتصدرت أغنية النجم حكيم تريند يوتيوب مصر، بعد أقل 20 ساعة من طرحها عبر منصة الفيديوهات.