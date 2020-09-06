بالأسماء.. التشكيل الجديد لأعضاء المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة

كشفت الحركة القضائية والتي اعتمدها المجلس الخاص - أعلى سلطة مالية وإدارية - بمجلس الدولة، عن الأعضاء الجدد للمكتب الفني لرئيس مجلس الدولة في العام القضائي الجديد.

وضمت الأمانة العامة والتي يرأسها المستشار طه كرسوع الأمين العام بالمجلس، المستشار اليماني سعد، نائب رئيس مجلس الدولة، والأمين العام المساعد لشؤون الأعضاء والمجلس الخاص، والمستشار محمد حمدي، الأمين العام المساعد لشؤون الفروع.

فيما ضم المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة عضوية كل من المستشارين تامر عزت، أحمد إبراهيم، وفادي كمال، وآسر منير، وأحمد سيد، وأحمد عبد الحليم، نواب رئيس مجلس الدولة.