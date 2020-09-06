عمرو أديب: ما نقدمه للسودان في أزمتها واجب وليس مساعدة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن ما تقدمه مصر للسودان في أزمتها واجب وليس مساعدة، مشيرًا إلى أن مصر يجب أن تكون الأعلى في تقديم الدعم لها.

وأضاف "أديب"، خلال حلقة السبت من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "الشعب المصري متعاطف بشكل كبير مع السودانيين، وهم يرغبون في بناء الاقتصاد، ويرغبون أيضًا من الخروج من قوائم الإرهاب، وهذا الشعب المثقف يستطيع أن يتجاوز هذه الأشياء بشكل قوي".

وتابع: "من مصلحة مصر أن يكون هناك سودان سعيد ومستقر وقوي، مثل بقية دول الجوار، والإرادة السياسية واضحة منذ اليوم الأول لهذه الأزمة".