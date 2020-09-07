جمال يوسف بعد إصابته بالسرطان: راضي باللي ربنا كاتبه سواء حياة أو موت

أعرب جمال يوسف عن امتنانه الشديد لكل من وقف بجانبه ودعى له، حيث أثر ذلك عليه بالإيجاب، مشيرا إلى أنه مدين بالفضل لأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان محمد صبحي.

وقال يوسف، لـ"الوطن"، إنه راضٍ بكل ما كتبه الله له سواء استكمال الحياة أو الموت وأنه راضٍ تماما عن كل ما يريده الله، طالبا من الجميع الدعاء له.

وأعلن جمال يوسف إصابته بكانسر في البلعوم، وخضوعه لعدد كبير من جلسات الكيماوي.