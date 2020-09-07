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جمال يوسف بعد إصابته بالسرطان: راضي باللي ربنا كاتبه سواء حياة أو موت

كتب:

خالد فرج
12:09 م | الإثنين 07 سبتمبر 2020
جمال يوسف

جمال يوسف

أعرب جمال يوسف عن امتنانه الشديد لكل من وقف بجانبه ودعى له، حيث أثر ذلك عليه بالإيجاب، مشيرا إلى أنه مدين بالفضل لأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان محمد صبحي.

وقال يوسف، لـ"الوطن"، إنه راضٍ بكل ما كتبه الله له سواء استكمال الحياة أو الموت وأنه راضٍ تماما عن كل ما يريده الله، طالبا من الجميع الدعاء له.

وأعلن جمال يوسف إصابته بكانسر في البلعوم، وخضوعه لعدد كبير من جلسات الكيماوي.

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