جمال يوسف: محمد صبحي عرض على أولادي علاجي خارج مصر

قال الفنان جمال يوسف إن الفنان محمد صبحي يتواصل يوميًا مع أبنائه عقب علمه بنبأ إصابته بمرض سرطان البلعوم.

وقال "يوسف"، لـ "الوطن"، إنه يعتبر "صبحي" بمثابة والده وأستاذه في مهنة التمثيل، حيث إنه عرض على أولاده مبالغ مالية للمساهمة في علاجه، مضيفًا: "الأستاذ صبحي أبدى استعداده لعلاجي خارج مصر على نفقته حال تطلبت حالتي ذلك، وأنا لا أجد كلامًا يوفي هذا الرجل حقه".

وأكد الفنان أنه خضع لـ35 جلسة علاج إشعاعي على مدار شهرين فقط، وذلك بعد إجرائه أشعة مسح ذري عقب اكتشافه لتورم الغدة اللميفاوية خلف أذنه في مارس الماضي.

وأضاف: "اتجهت للدكتور تامر النحاس بعد ظهور نتيجة العينة، وأجريت جلسات العلاج الإشعاعي التي أثرت على أحبالي الصوتية وحركة رقبتي، ودخلت بسببها في غيبوبة لفترة داخل أحد مستشفيات القاهرة".

وتوجه "يوسف" بالشكر للفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الذي لم يتخلَ عنه في محنته الصحية، بحسب قوله، متابعًا: "كانت زوجتي تتواصل معه في الثانية فجراً، وكان يرد عليها ليسأل عن طلباتي، ربنا يكرمه ويوقف له ولاد الحلال، وأيضاً إيهاب فهمي وعفاف رشاد".