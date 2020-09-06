أبرز أعمال الفنان جمال يوسف في التليفزيون والسينما

أعلن أمس إصابة الفنان جمال يوسف بمرض السرطان في البلعوم، وأنه بالفترة الحالية متواجد في أحد مستشفيات القاهرة للعلاج، وفي حالة متأخرة.

ويعد الفنان جمال يوسف واحدا من الوجوه المميزة في الدراما التلفزيونية فقد قدم عدد من الأعمال الفنية مع كبار النجوم والمخرجي، وكان بدأ مشواره الفني بفترة التسعينيات في الدراما التلفزيونية كما شارك في عدد من الأفلام السينمائية، وتستعرض "الوطن" أبرز الأعمال الفنية التي قدمها الفنان جمال يوسف.

يعد من الأعمال الهامة والتي حققت نجاحا كبيرا على المستوى الجماهيري مسلسل "أم كلثوم"، الذي سرد قصة حياة كوكب الشرق وقد شارك فيه الفنان جمال يوسف والمسلسل من تأليف الكاتب محفوظ عبد الرحمن وإخراج إنعام محمد على وتم عرضه في عام 1999 وجسدت شخصية أم كلثوم الفنانة صابرين.

كما شارك الفنان جمال يوسف في مسلسل "زيزنيا" الجزء الثاني للكات أسامة أنور عكاشة والمخرج جمال عبد الحميد وضم المسلسل مجموعة من كبار النجوم "يحيي الفخراني، فردوس عبد الحميد، هالة صدقي وهدى سلطان وتم عرضه عام 2000، وفي عام 2001 شارك مع الفنان محمد صبحي في مسلسل "فارس بلا جواد" والذي حقق نجاحا كبيرا حينما تم عرضه.

وفي عام 2001 شارك أيضا الفنان جمال يوسف مع كل من الفنان الكبير أحمد زكي والمخرج محمد خان في فيلم "أيام السادات" والذي سرد السيرة الذاتية للرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما شارك أيضا في فيلم "عايز حقي" من بطولة هاني رمزي و هند صبري في عام2003.

كما شارك أيضا الفنان جمال يوسف في مسلسل حضرة المتهم أبي أمام الفنان الراحل نور الشريف ومن تأليف الكاتب محمد جلال عبد القوي إخراج رباب حسين وتم عرضه عام 2006، كما شارك في مسلسل "ريا وسكينة" من بطولة عبلة كامل وسمية الخشاب ومن إخراج جمال عبد الحميد وتم عرضه عام 2005.

وكانت أخر الأعمال الفنية التي شارك بها الفنان جمال يوسف في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل "يا أنا يا جدو" من بطولة أحمد بدير وإخراج عادل الأعصر، كما شارك في مسلسل "ونسني" والذي شارك في بطولته مجموعة من الوجوه الشابة.