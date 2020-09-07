"الزراعة": 68.5% زيادة في تمويل المشروع القومي للبتلو منذ بداية 2020

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، إن المشروع القومي للبتلو يساهم في زيادة إنتاجية البتلو من 250 كيلو جراما، يصل إلى 400 كجم على الأقل بواقع 15 ألفًا و300 مستفيد، مع تمويل ما يزيد 183 ألف رأس، وهو في مصلحة الحفاظ على الثورة الحيوانية.

وأضاف "سليمان" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "من مصر"، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، والمذاع على فضائية "CBC"، أن تمويل المشروع لعام 2020 أكثر من مليار و788 مليون جنيه، وهو ما يعادل 68.5% من الإجمالي، ومنذ عام 2017 وحتى عام 2019 وصل تمويل المشروع لـ2 مليار و624 مليون جنيه، موضحا أن رفع إنتاجية وزن العجل قبل التسمين من 80 إلى 120 كجم، ليصبح بضوابط ومعايير وزارة الزراعة.

وأكد أن استيراد تلك العجول يتم طبقا لمواصفات الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ويتم تحصين تلك السلالات جيدا، مشيرا إلى أن هناك بروتوكولا رباعيا بين الوزارة والتموين وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والبنك الزراعي المصري، لتمويل وتدبير وتوفير عجول مستوردة محسنة وراثيًا، ومساعدة صغار المربين ودعم المزارع النظامية.