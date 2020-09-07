فيديو.. هاني شاكر يستغيث بالأعلى للإعلام في حربه ضد أغاني المهرجانات

طالب هاني شاكر نقيب الموسيقيين، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بمساندة النقابة في حربها على أغاني المهرجانات وعدم استضافة القنوات لأصحاب هذه الأغاني، موضحا أنها " أخطر من المخدرات" بحسب تعبيره، وأن النقابة لن تسمح لها بأن تكون الواجهة الفنية لمصر.

وأعرب شاكر عن استيائه لاستضافة بعض أصحاب أغاني المهرجانات في عدد من القنوات، وتابع: "المجلس الأعلى للإعلام بعد الكلام اللي اتقال على الهوا بصيت لقيت الولاد دول يستضيفوهم في القنوات وكأنهم يضربون عرض الحائط بأي محاولة مننا لتصحيح المسار الفني في مصر وتنقية الأجواء الفنية"، حسب تعبيره.

ولفت شاكر في مداخلة له ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية المصرية والذي يقدمه وائل الإبراشي، إن الفترة المقبلة ستكون النقابة أكثر حسما إزاء أغاني المهرجانات، لاسيما شاكوش وعمر كمال حيث تقرر وقف التعامل معهما نهائيا، مضيفا: "أتمنى مساندة الجهات المعنية كلها من إعلام وجهات تنفيذية".

وقد كشف مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن لجنة الشكاوى أرسلت خطابا للفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، تستفسر عن الأغانى الممنوعة من الإذاعة.

وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن هذه الخطوة تأتي لتعميم قائمة أغاني المهرجانات الممنوعة بموجب قرار نقابة المهن الموسيقية على الإذاعات المصرية.

وكانت لجنة تقرير الحالة الإعلامية التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد رصدت بث إحدى المحطات الإذاعية أغنية مهرجانات "هابطة" تسمى "الصحاب يالا" عبر إحدى محطات الإذاعة، رغم عدم حصول الأغنية على ترخيص البث بالإذاعة، تتضمن الأغنية كلمات مثل "الصحاب يالا مش جدعان يالا.. الأندال يالا.. كله شمال يالا"، وأحالت اللجنة المخالفة للجنة الشكاوى التي تباشر التحقيق فيها وقررت مخاطبة نقابة المهن الموسيقية للحصول على قائمة الأغاني الممنوعة لعدم بثها في الإذاعات المصرية.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، قائمة بأسماء المطربين والفرق الممنوعة من الغناء، وضمت القائمة 23 مطربا وفرقة مهرجانات، وشملت الأسماء: "أبو ليلة، والديزل، والزعيم، والعصابة، والمدفعجية، وأوكا واورتيجا، وحسن شاكوش، وريشا كوستا، وعلي سمارة، وأحمد عزت، والدخلاوية، وولاد سليم، وحمو بيكا، وشواحة، وفرقة نجوم المهرجانات، وعلاء فيفتي، وعمر كمال، وعمرو حاحا، وفرقة الصواريخ، وفرقة العفاريت، وفرقة الكعب العالي، وكزبرة وحنجرة، ومجدي شطة، ووزة مطرية".

وذكر بيان النقابة، عقب انتهاء القائمة إن المنع يشمل كذلك جميع مطربي وفرق المهرجانات ممن لم يذكروا في الكشف وغيرهم ممن لا يحملون كارنيه المهن الموسيقية، فضلا على التنبيه على كافة المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات بوقف التعامل نهائيا مع مطربي المهرجانات.

وقال شاكر إن شروط عضوية أو تصاريح الغناء ليست قوامها صلاحية الصوت فقط وإنما لابد من توافر شروط أخرى في من يحملها في مقدمتها الالتزام بالقيم العليا للمجتمع واختيار كلمات الأغاني بعيدة عن الرذيلة والعادات السيئة.