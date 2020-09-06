10 محاذير تمنع بث أغاني المهرجانات.. أبرزها "اللغة السوقية والإباحية"

تجددت أزمة أغاني المهرجانات مرة أخرى بعدما طالب هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، عقب اجتماع مجلس النقابة أمس، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمساندة النقابة في مواجهة هذه الظاهرة حيث وصفها شاكر بأنها "أخطر من المخدرات".

من جانبه كشف مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في تصريح خاص لـ"الوطن" أن لجنة الشكاوى أرسلت خطابا للفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، تستفسر عن الأغاني الممنوعة من الإذاعة لتعميمها على الإذاعات المصرية.

وأصدرت النقابة قائمة بأسماء المطربين والفرق الممنوعة من الغناء، وضمت القائمة 23 مطربا وفرقة مهرجانات هي "أبو ليلة، والديزل، والزعيم، والعصابة، والمدفعجية، وأوكا وأورتيجا، وحسن شاكوش، وريشا كوستا، وعلي سمارة، وأحمد عزت، والدخلاوية، وولاد سليم، وحمو بيكا، وشواحة، وفرقة نجوم المهرجانات، وعلاء فيفتي، وعمر كمال، وعمرو حاحا، وفرقة الصواريخ، وفرقة العفاريت، وفرقة الكعب العالي، وكزبرة وحنجرة، ومجدي شطة، ووزة مطرية".

وذكرت النقابة في بيان لها أن المنع يشمل كذلك جميع مطربي وفرق المهرجانات ممن لم يذكروا في الكشف وغيرهم ممن لا يحملون كارنيه المهن الموسيقية، فضلا عن التنبيه على كافة المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات بوقف التعامل نهائيا مع مطربي المهرجانات.

وقال هاني شاكر إن شروط عضوية أو تصاريح الغناء ليست قوامها صلاحية الصوت فقط وإنما لا بد من توافر شروط أخرى في من يحملها في مقدمتها الالتزام بالقيم العليا للمجتمع واختيار كلمات الأغاني بعيدا عن الرذيلة والعادات السيئة.

وكانت لجنة الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة رانيا هاشم، عضو المجلس، قد أحالت تقريرا للجنة الشكاوى بالمجلس، للتحقيق مع إحدى المحطات الإذاعية بتهمة مخالفة المعايير والأكواد التي وضعها المجلس من خلال بثها أغنية مهرجانات "هابطة" تسمى "الصحاب يالا"، تتضمن حيث تتضمن الأغنية كلمات مثل "الصحاب يالا مش جدعان يالا.. الأندال يالا.. كله شمال يالا".

وطالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في فبراير الماضي جميع القنوات الفضائية، بمراعاة الذوق العام في كل ما يتم عرضه على الشاشات سواء برامج أو حوارات أو أغانٍ، كما طالب المجلس القنوات مراعاة المعايير الإعلامية فيما يخص تناول الأعمال الإبداعية، بما يرتقي بالذوق العام في مخاطبة الجمهور.

ووضع المجلس عددا من المعايير، محذرا من مخالفتها، قائلا إنها تطبق على الجميع، في هذا الشأن منها:

1- احترام المحتوى للغة العربية الفصحى وألا تستخدم اللغة السوقية أو الأجنبية في غير محلها وألا ينتهج أسلوب الإيحاءات المسيء أو الألفاظ المتدنية الخارجة عن حدود الآداب والأخلاق العامة.

2- حماية المبادئ والقيم والأخلاق المجتمعية وصون كرامة الإنسان وحماية حقوق الجمهور في استماع ومشاهدة إعلام حر نزيه هادف.

3- عدم نشر أو بث أية مواد إباحية أو تحرض على الفسق والفجور أو استضافة نماذج فاشلة تتنافى في ثقافتها مع ثقافة المجتمع المصري أو حض المتلقي على الاقتداء بهم.

كما وضع المجلس كود حماية القيم والأخلاق والالتزام بمبادئ وتقاليد المجتمع والذي اشتمل على 7 بنود هي: "الحفاظ على قيم وأخلاق ومبادئ وتقاليد المجتمع، عدم الخوض فى الأعراض أو تعميم الاتهامات، عدم الإساءة إلى الآخرين واحترام الرأي الآخر، عدم التحقير من الأشخاص أو المؤسسات، الحفاظ على النظام العام والآداب العامة، تجنب ما يدعو إلى الإباحية أو يحض على الفسق والفجور، إبراز أهمية القيم والأخلاق ودورهما فى حماية المجتمع".