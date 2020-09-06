هاني شاكر: الإعلام يساند "شاكوش وكمال" ضد نقابة الموسيقيين

قال هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، إن نظيره التونسي تواصل معه لمعرفة موقف حسن شاكوش وعمر كمال، من النقابة بالقاهرة، وتابع: "وأنا قلت له ليسا عضوين في النقابة ولا يحق لهما ممارسة العمل الفني بدون تصريح"، متهما الإعلام بمساندة "شاكوش وكمال" ضد نقابة الموسيقيين.

وأضاف "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه تفاجأ بعد ذلك من موقف الإعلام في مصر الذي حوَّل الأمر إلى صراع، وتابع: "ومش عارف صراحة هو الإعلام واقف مع مين.. واقف ضد الإسفاف والابتزال والسرطان الغنائي ولا معايا.. أنا مش عارف صراحة".

وأكد "شاكر"، أنه منذ اتخذ قرارا بوقف "شاكوش وكمال"، عن الغناء، بسبب الألفاظ الخارجة التى يقولانها في أغانيهما، وهو لا يجد أى دعم إعلامى للنقابة، وتابع: "أنا مش حاسس أن فيه واجهة إعلامية بتساندنا أو سند إعلامي لكل القرارات التى نتخذها.. ومنذ وقفهما لأنهم قالوا ألفاظ خارجة وكلام لا يصح أن يقال على التليفزيون لم أجد من يساند أو يدافع.. بل بالعكس بيدافعوا عن الأولاد دول".