هاني شاكر: أغاني المهرجانات كارثة وأكثر خطرا من المخدرات

شن هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، هجوما حادا على أغانى المهرجانات، التى تحمل ألفاظا خارجة، قائلاً: "هذا النوع من الأغانى أكثر خطراً من المخدرات"، مشدداً على أن هذه النوعية لا تليق بمصر وتاريخها الفني مطلقاً.

وأضاف "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن هذا النوع من الأغانى كارثة كبيرى لا تليق بمصر وفنها أو المرحلة الجميلة فى ظل عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتابع: "النوعية دي من الأغاني خطر على الأطفال والنشء".

وشدد "شاكر" على أنه يجب تنقية الغناء المصري من هذا "الورم السرطانى"، وعلى الإعلام أن يدعم النقابة في الحفاظ على تاريخ مصر الفني والغنائي، كون الفن هو سفير مصر في الخارج، ولا يليق أن بنا أن يمثلنا هذا النوع المبتذل والذى يحمل إسفافاً.