ابنة رجاء الجداوي: والدتي كانت أم كل الفنانين والجمهور

قالت أميرة حسن مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، إنها دائما ما كانت تشعر بأن جمهور الفنانة الراحلة له جزء في والدتها، وهو ما عكسه شدة حرصها على التواصل مع الجميع بلا استثناء للاطمئنان عليهم دائما: "أشعر أن والدتي كانت أم لكل الفنانين والجمهور، ولما بمشي والناس بتعزيني في الشارع الناس موجوعة، وفيه حب غير مسبوق".

وأضافت "مختار"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "من مصر"، والذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، والمذاع على فضائية "CBC"، أن حرصها الشديد على استكمال ما بدأته والدتها على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا "إنستجرام" يأتي استكمالا لمسيرتها في التواصل الدائم مع جمهورها وتأييدهم في كل خطوات حياتهم، ونشر البهجة فيما بينهم بصورها، موضحة أنها لم تلحظ وجود تقصير من أي نوع من الأشخاص بعد وفاة والدتها: "الحمد لله اتكرمت في حياتها ووفاتها".

وأكدت أن والدتها كانت تعشق التواصل عبر "إنستجرام" مع معجبيها للدعاء لهم ونشر الطاقة الإيجابية: "هي كانت بتحب الإنستجرام وكل يوم الصبح كانت تقول لما أشوف حبايبي بيقولوا إيه"، مشيرة إلى أن والدتها كانت تهوى لعب "الكلمات المتقاطعة"، ولكنها انقطعت عن تلك العادة بعدما دخلت على "إنستجرام": "كانت تفتح الإنستجرام وترد على متابعيها ردود لطيفة وتطمن عليهم وتعزيهم، وكانت علاقة لطيفة، وكنت بحس أن أكثر حاجة بتحبها وتوصلها بالناس هو الإنستجرام".