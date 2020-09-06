ابنة رجاء الجداوي في ذكرى ميلادها: بسمع صوتها ودايما معايا

استرجعت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ذكرياتها مع والدتها، قائلة: "هي ست كانت طيبة جدًا، كانت بتحب الناس كلها، وعندها مكان في قلبها لكل بني آدم بتعرفه، وأي شخص مخلص ليها كانت بتخلص له جدًا في حبها ووقتها، ومش بتبخل على حد بالنصيحة، هي كانت جميلة أوي، مش عشان أمي أنا بقيمها كبني آدم".

وأضافت "عبد المقصود" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنها هي و"روضة" حفيدة الفنانة رجاء الجداوي كانت أعز الأشخاص لديها، "مامي كانت دايمًا تقولي يا نور عيني، فمرة بتقول يا نور عيني فأنا ببصل لها لقيتها بتبص في ناحية تانية، لقيتها باصة لروضة، قولتلها إيه دة بقى إن شاء الله مين ده اللي هيشاركني، فقالتلي انتي عين وهي عين".

وتابعت: "صوتها فيه حنان وجمال، كل يوم بسمع صوتها أغلب الوقت، بسمع برامجها، وأسمعها عشان تبقى معانا طول الوقت، كانت طيبة وبتحب الدنيا وإنها تعيش، والسن لا يعني لها أي شيء، كانت دايمًا تقول أهم حاجة الصحة والسعادة والراحة الداخلية، اللي هي الاستقرار النفسي، ولا تشيل من حد ولا حد يشيل منها".

وتحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة رجاء الجداوي الأولى بعد وفاتها بفيروس كورونا المستجد، عن عمر ناهز 86 عامًا.