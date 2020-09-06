صاحبة واجب ومتواضعة.. رضوى حسن تسرد ذكرياتها مع الأنيقة رجاء الجداوي

أحيت الإعلامية رضوى حسن، الذكرى الأولى لميلاد الفنانة رجاء الجداوى بعد أشهر قليلة من رحيلها، تاركة فى قلوب محبيها بصمة لا تنسى، بأعمالها الفنية التي حرصت على أن تكون مميزة طوال مسيرتها، وذلك خلال تقديمها برنامج "السفيرة عزيزة"، الذي يُعرض على شاشة "DMC".

وقالت "حسن"، إنها كانت ترى الجداوي بالصدفة خلال عملها في راديو "9090"، فذكرت أن الراحلة كانت تأتي قبل ميعاد عملها، وقبل أي شخص وتكون جاهزة ومستعدة، "لما تقعد تتكلم معانا بحس إن مامتي بتتكلم معايا، قد إيه تدي نصائح بجد، لما اسمعها بحس أني كنت محتاجه النصائح دي جدا".

وأشارت الإعلامية، إلى أن الراحلة كانت تتمتع بأسلوب راقي للغاية، ومتواضعة إلى أقصى درجة مع الجميع، " مفيش حد مش بيحبها، دي من الناس اللي محدش اختلف عليها وعلى أخلاقها ورقيها"، مؤكدة أن الجداوي كانت تحكي لهم عن زمن الفن الجميل والأفلام التي شاركت فيها وكواليسها، وتفاصيل عديدة عاشتها مع النجوم والفنانين.

وتابعت: "كانت بتحكي لينا عن تفاصيل حدثت بينها وبين بنتها أو زوجها عشان تدينا منها نصائح غائبة عننا، وتقولها بأسلوب راقي جدا ومش بنحس أنها أمر، لما يبقى فيه أي مناسبة خصوصًا العزاء أي حد، بروح ألاقيها أول واحدة موجودة ، مجاملة جدا جدا لو فيه مناسبة حلوة حتى لو مش موجودة مجاملتها بتبقى موجودة مش بتتأخر".