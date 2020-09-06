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محافظ المنيا يعتمد نتيجة الدور الثاني للإعدادية بنسبة نجاح 100%

كتب:

اسلام فهمي
04:59 م | الأحد 06 سبتمبر 2020
محافظ المنيا

محافظ المنيا

اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأحد، نتيجة الدور الثاني لمرحلة التعليم الأساسي للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019-2020، بنسبة نجاح بلغت 100%، وكذلك نتيجة امتحانات الإعدادية المهنية للدور الثاني، بنسبة نجاح 100% أيضاً.

وأوضح محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن إجمالي عدد الطلبة الذين تقدموا للدور الثاني بلغ 2450 طالباً وطالبة، حضر منهم 586 طالباً وطالبة، ونجح منهم 586 بنسبة نجاح 100%، وفي امتحانات الإعدادية المهنية، تقدم للامتحان 11 طالباً وطالبة، حضر منهم 11 ونجح 11 بنسبة 100%.

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