محافظ المنيا يعتمد نتيجة الدور الثاني للإعدادية بنسبة نجاح 100%

محافظ المنيا يعتمد نتيجة الدور الثاني للإعدادية بنسبة نجاح 100%
كتب:
اسلام فهمي
04:59 م | الأحد 06 سبتمبر 2020
محافظ المنيا
اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأحد، نتيجة الدور الثاني لمرحلة التعليم الأساسي للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019-2020، بنسبة نجاح بلغت 100%، وكذلك نتيجة امتحانات الإعدادية المهنية للدور الثاني، بنسبة نجاح 100% أيضاً.
وأوضح محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن إجمالي عدد الطلبة الذين تقدموا للدور الثاني بلغ 2450 طالباً وطالبة، حضر منهم 586 طالباً وطالبة، ونجح منهم 586 بنسبة نجاح 100%، وفي امتحانات الإعدادية المهنية، تقدم للامتحان 11 طالباً وطالبة، حضر منهم 11 ونجح 11 بنسبة 100%.