محافظ المنيا يسلم 63 مشروعا مقدمة من "صندوق التنمية المحلية"

سلم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأحد، 63 مشروعاً تنموياً متنوعاً إلى أبناء المحافظة، مقدمة من صندوق التنمية المحلية، والممول من جهاز بناء وتنمية القرية المصرية، وذلك بحضور اللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد، والدكتورة وفاء فداوي، مدير عام إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن المنيا تأتي في مقدمة المحافظات المستفيدة من قيمة الاستثمارات المخصصة على مدار 4 سنوات متتالية، مما يعود بالفائدة وتقليل نسبة البطالة بين الشباب، وتوفير فرص عمل حقيقية تساهم في زيادة دخل المواطنين، ودفع عجلة الإنتاج، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأعرب محافظ المنيا عن أمنياته بأن تكون تلك المشروعات "فاتحة خير" على أصحابها، مطالباً الجميع بتبني ثقافة العمل الحر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتوفير حياة كريمة لأبنائها، من خلال دعم ومساندة كافة المشروعات والبرامج التنموية، بهدف زيادة دخل الأسر الريفية، وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها، للحد من مشكلة البطالة، كما طالب المحافظ أصحاب المشروعات بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتخاذها لمجابهة فيروس "كورونا".

من جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء فداوي، مدير عام إدارة بناء وتنمية القرية، أنه تم تسليم 63 مشروعاً تنموياً متنوعاً لهذا الشهر، وفرت 63 فرصة عمل مباشرة، موزعين على مراكز المنيا وسمالوط ومطاي ومغاغة وأبوقرقاص وديرمواس، بإجمالي تمويل يصل الى حوالي 443 ألف جنيه، وتستهدف تلك المشاريع خدمة المرأة المعيلة والشباب وزوجات الشهداء، حيث تتنوع المشروعات ما بين حرفية وخدمية وإنتاج حيواني وتسمين عجول وبقالة وأدوات منزلية وملابس جاهزة وحبوب وغلال وتجارة وحدادة وأدوات مكتبية وعطور وأدوات تجميل وغيرها.

وأشارت "فداوي" إلى أن المشروعات التي يمولها الصندوق تأتي في شكل قروض صغيرة، تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه، بالاشتراك مع صندوق التنمية المحلية، كما احتلت المنيا المرتبة الأولى خلال أربع سنوات متتالية، وصلت فيها نسبة التمويل الممنوحة من الوزارة للمشروعات القائمة، حوالي 2051 مشروعاً، بمبلغ 10 ملايين و777 ألف جنيه، وبلغت نسبة سدادها إلى 98.5%.