محافظ المنيا يسلم 63 مشروعا مقدمة من "صندوق التنمية المحلية"
كتب:
اسلام فهمي
05:32 م | الأحد 06 سبتمبر 2020
جانب من التسليم
سلم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأحد، 63 مشروعاً تنموياً متنوعاً إلى أبناء المحافظة، مقدمة من صندوق التنمية المحلية، والممول من جهاز بناء وتنمية القرية المصرية، وذلك بحضور اللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد، والدكتورة وفاء فداوي، مدير عام إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة.
وأكد المحافظ أن المنيا تأتي في مقدمة المحافظات المستفيدة من قيمة الاستثمارات المخصصة على مدار 4 سنوات متتالية، مما يعود بالفائدة وتقليل نسبة البطالة بين الشباب، وتوفير فرص عمل حقيقية تساهم في زيادة دخل المواطنين، ودفع عجلة الإنتاج، وتحقيق التنمية المستدامة.
وأعرب محافظ المنيا عن أمنياته بأن تكون تلك المشروعات "فاتحة خير" على أصحابها، مطالباً الجميع بتبني ثقافة العمل الحر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتوفير حياة كريمة لأبنائها، من خلال دعم ومساندة كافة المشروعات والبرامج التنموية، بهدف زيادة دخل الأسر الريفية، وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها، للحد من مشكلة البطالة، كما طالب المحافظ أصحاب المشروعات بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتخاذها لمجابهة فيروس "كورونا".
من جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء فداوي، مدير عام إدارة بناء وتنمية القرية، أنه تم تسليم 63 مشروعاً تنموياً متنوعاً لهذا الشهر، وفرت 63 فرصة عمل مباشرة، موزعين على مراكز المنيا وسمالوط ومطاي ومغاغة وأبوقرقاص وديرمواس، بإجمالي تمويل يصل الى حوالي 443 ألف جنيه، وتستهدف تلك المشاريع خدمة المرأة المعيلة والشباب وزوجات الشهداء، حيث تتنوع المشروعات ما بين حرفية وخدمية وإنتاج حيواني وتسمين عجول وبقالة وأدوات منزلية وملابس جاهزة وحبوب وغلال وتجارة وحدادة وأدوات مكتبية وعطور وأدوات تجميل وغيرها.
وأشارت "فداوي" إلى أن المشروعات التي يمولها الصندوق تأتي في شكل قروض صغيرة، تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه، بالاشتراك مع صندوق التنمية المحلية، كما احتلت المنيا المرتبة الأولى خلال أربع سنوات متتالية، وصلت فيها نسبة التمويل الممنوحة من الوزارة للمشروعات القائمة، حوالي 2051 مشروعاً، بمبلغ 10 ملايين و777 ألف جنيه، وبلغت نسبة سدادها إلى 98.5%.