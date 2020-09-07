وزيرة التخطيط: مصر من الدول القليلة التي حققت مكاسب ونموا اقتصاديا

توقعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الانتهاء من تطوير وتحسين المعيشة في 1000 تجمع ريفي على مستوى الجمهورية تضم 12.5 مليون مواطن بنسبة 23% من سكان الريف في مصر.

وقالت السعيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن هذه التجمعات الريفية ضمن القرى الأكثر احتياجًا وأنه سيتم إنشاء بعض مشاريع البنية التحتية والطرق في هذه التجمعات القروية.

ومن جهة أخرى أكدت "السعيد" أن الحالة الاقتصادية العامة في مصر في وضع جيد جدا مقارنة بباقي دول العالم، مشيرة إلى أن مصر حققت 3.5% في نهاية العام وأن مصر من ضمن أقل دول في العالم حققت نسبة نمو وتنمية اقتصادية.

وأشادت السعيد بخطة الإصلاح الاقتصادي القوية والتي ساهمت في الوصول لمؤشرات ثابتة مؤكدة أن برنامج الاصلاح الاقتصادي والخطوات التي اتخذتها فور بداية الجائحة مشيرة إلى أن مصر تصرفت في أزمة كورونا من الوفر الاقتصادي الموجود لديها.