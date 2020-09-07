10 معلومات عن قضية البياضية التي أدين فيها يوسف والي "انتهت بالتصالح"

توفي أمس الأول، السبت، الدكتور يوسف والي، نائب رئيس الوزراء المصري ووزير الزراعة الأسبق والأمين العام للحزب الوطني الحاكم في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، وأحد أبرز رجال عهده عن عمر يناهز 89 عاما .

وشيعت جنازة "والي" من مسقط رأسه في محافظة الفيوم جنوب غرب القاهرة بعد ظهر السبت .

وقضى وزير الزراعة الأسبق عامًا ونصف فقط في الحبس الاحتياطي والسجن، ووقف في قفص الاتهام أمام المحكمة، واستفاد من قانون التصالح في جرائم الاستيلاء على المال العام في القضية الأشهر له "محمية جزيرة البياضية".

"الوطن" استعرضت أبرز 10 نقاط في مسار القضية التي شغلت الرأي العام وخاصة أهالي الأقصر والتي انتهت برد الجزيرة للدولة عقب التصالح ومن ثم انقضاء الدعوة.

1- في 2011 عقب تظاهرات 25 يناير فُتحت ملفات عدد كبير من وزراء نظام الرئيس الراحل حسني مبارك.

2- من هؤلاء وزير الزراعة يوسف والي الذي ألقي القبض عليه للتحقيق معه في قضايا فساد وإهدار للمال العام.

3- في سبتمبر عام 2011 صدر قرار إحالة كل من الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور يوسف والي، نائب رئيس الوزراء، وزير أمر الزراعة الأسبق، ورجل الأعمال حسين سالم وآخرين إلى محكمة الجنايات.

4- أمر الإحالة تم لاتهامهم في قضية بيع محمية "جزيرة البياضية" جنوب الأقصر والتي تبلغ مساحتها 36 فدانا لرجل الأعمال بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.

5- في مارس عام 2012 قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة عبيد ووالي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، كما عاقبت رجل الأعمال الراحل حسين سالم وآخر بالسجن المشدد 15 سنة، بالإضافة إلى عقوبات أخرى لمتهمين آخرين.

6- ألزمت المحكمة المتهمين جميعًا، عدا متهم واحد، بدفع مبلغ 796 مليون جنيه، قيمة ما أُهدر من المال العام، جراء بيع جزيرة البياضية، وتغريمهم مبلغًا مساويًا.

7- في يناير 2013 ألغت محكمة النقض الحكم الصادر ضد المتهمين جميعًا في قضية جزيرة البياضية، وخلال إعادة المحاكمة توفي الدكتور عاطف عبيد.

8- خلال انعقاد الجلسات بدأ رجل الأعمال الهارب حسين سالم إجراءات التصالح مع الدولة بدفع المبالغ المالية محل الاتهامات، وفقًا لقانون التصالح في جرائم الاستيلاء على المال العام.

9- قررت محكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيل يوسف والي بعدما تقدم بتظلم للمحكمة لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي، إثر إلغاء محكمة النقض الحكم الصادر ضده في قضية بيع جزيرة البياضية.

10- في فبراير2017 أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمها بانقضاء دعوى "جزيرة البياضية" بالتصالح ضد جميع المتهمين، بعدما ثبت لها انتهاء إجراءات تصالح رجل الأعمال حسين سالم مع جهاز الكسب غير المشروع، وشمول التصالح القضية رقم 1160 لسنة 2016 كلي شمال الجيزة (قضية أرض البياضية).