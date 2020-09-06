"الليثي": مبارك قال إن يوسف والي محترم وفيه لصوص بيلعبوا من وراه

قال المهندس أحمد الليثي، وزير الزراعة الأسبق، إن وزير الزراعة الأسبق يوسف والي لا يتحمل أي مسؤولية في قضية المبيدات المسببة للسرطان، مشيرًا إلى أنه في فبراير 2005 كان يقدم السياسة الزراعية أمام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وبعدما أنهى تقديمه سأله بشكل مباشر عن المبيدات المسرطنة.

وأضاف "الليثي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، خلال حلقة الأحد من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "هذا السؤال كان بعد الحكم الذي أدان 9 مسؤولين في الواقعة، ولم يُحاكم يوسف والي أصلًا، ومن حضروا لقائي مع الرئيس الأسبق مبارك كان أحمد نظيف والمشير حسين طنطاوي والدكتور زكريا عزمي، وعندما سألني عن المبيدات شرحت له تفاصيل الأمر بإسهاب".

وتابع: "الرئيس مبارك قال إن الدكتور يوسف والي رجل طيب ومحترم، لكن هناك لصوص بيلعبوا من ورا ضهره، يعني أن مبارك شهد شهادة حق في هذا الرجل، ويعلم جيدًا أن بعض الأشخاص الذين لا ضمير لهم هم من تسببوا في هذه الوقائع وقُدموا إلى المحاكمة وأدينوا".

وأشار، إلى أن يوسف والي لم يُحاكم بسبب هذه القضية، لكنه حوكم على خلفية أحداث 2011، في قضية أرض البياضية بمحافظة الأقصر: "كانت ملفقة، وهو بريء منها بشكل كامل، خاصة أن هذه القضية كانت في عهد الإخوان الذين لفقوا له القضية مع الدكتور عاطف عبيد، وحصل على براءة منها أيضًا".