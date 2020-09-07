ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد رجاء الجداوي: في الجنة يا جوجو

أحيت الفنانة ليلى علوي ذكرى ميلاد الراحلة رجاء الجداوي حيث نشرت عبر خاصية الاستوري على موقع إنستجرام، صورة لرجاء الجداوي.

وعلقت ليلى قائلة: "عيدك في الجنة يا جوجو".

رحلت عن عالمنا الفنانة رجاء الجداوي منذ أشهر قليلة بعد إصابتها بفيروس كورونا عقب انتهائها من تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض رمضان الماضي وكانت المذيعة بوسي شلبي، أجرت قبل أيام زيارة لقبر الفنانة الراحلة، وقدمت صدقة جارية على روحها عبارة عن مصحف.

وقررت أميرة ابنة الفنانة الراحلة، الاستمرار في نشر صورها عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، حيث توفيت قبل أشهر متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).