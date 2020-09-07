الموسم الجديد لـ أتوبيس السعادة: استبدال الأتوبيس بالعجلة بسبب كورونا

عرضت قناة "dmc" الحلقة الأولى من الموسم الجديد لبرنامج "أتوبيس السعادة" والذي يقدمه الإعلامي أحمد يونس.

واستبدل يونس وفريقه أتوبيس السعادة بالدراجات من أجل تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتطبيق التباعد الجسدي،: "احنا سيبنا الأتوبيس وركبنا عجل عشان يبقى فيه تباعد اجتماعي وقريب جدا هنرجع نقرب من بعض أكتر ونرجع لأتوبيسنا تاني".

وتحدث يونس مع أحد أعضاء فريقه والذي يعمل كصيدلي والذي أكد أنه كان يطلب من عملاء الصيدلية اتباع الإجراءات الاحترازية لافتًا إلى أن المرضى كانوا يتواصلوا معه هاتفيا وكان يصرف لهم برتوكول العلاج المقرر من وزارة الصحة وينصحهم بترك المستشفيات للمرضى المحتاجين مشيرًا إلى أن المشكلة الأكبر كانت هلع الجيران من مصابي كورونا.

كما عرض يونس تجربة إحدى عضوات فريق السعادة والتي تعمل في مجال بيع الآيس كريم وتسعى لأن يكون لها براند خاص بها، مشيرة إلى أن أكثر نوع أعجب عملاءها هو أيس كريم "كرم العين جمل" و"المانجة كاجو" وعدد آخر من الأنواع.

وأوضحت أنه أصبح لها عملاء ويطلبون "أوردرات" باستمرار لتلبية طلبات المواطنين.

وعرض يونس تجربة "تكية الخير" وتحدث مع نهى عبيد والتي عاشت في الكويت لفترة ثم استقرت في مصر عام 2008 ووضعت أموال الزكاة الخاصة بها في إحدى الجمعيات ثم رغبت في متابعة إنفاق هذه الأموال وتعرفت على الأسر المحتاجة واقترحت عمل "تكية الخير" والتي تكفل 60 أسرة حتى الآن.

ولفتت إلى أنها تقدم للأسر "الحواوشي والكشري والممبار"، موضحة أنهم يصنعون الطعام يومي الإثنين والخميس وفي شهر رمضان بالكامل والعشر الأوائل من ذي الحجة، مشيرة إلى أنهم يتلقون تبرعات ممن لديهم كفارات اليمين والعقيقية وغيرها من التبرعات.

وتذكرت عبيد دعمهم لبعض الأسر من مرضي كورونا لافتة أنهم قدموا وجبات لأسرة عدد أفرادها 23 فرد ويعانوا كلهم من فيروس كورونا ولا حول لهم ولا قوة مشددة على أن فريق "التكية" التزم بالاجراءات الاحترازية كاملة وقاموا بتوزيع وجبات بعدد أفراد هذه الأسر.

وأشارت إلى أن المطبخ يخرج عادة 100 وجبة بشكل متوسط بتكلفة قدرها 3500 جنيه وأن أقصى كمية استطاعوا توزيع 1000 وجبة بتكلفة 35 ألف جنيه وذلك يوم عرفة الماضي.

واحتفل "يونس" بالطفلة سلمى محمد علي والتي اشتكت من التنمر خلال الفترة الاخيرة بسبب معاناتها من التوحد واصطحبها لأحد المحلات لشراء ملابس لها كهدية.

واشتكت سلمى التي تلعب البالية وتمارس رياضة السباحة وغيرها من الرياضات من تعرضها للتنمر وأهداها الإعلامي أحمد يونس بعض الهدايا لإسعادها بعد تعرضها للتنمر.