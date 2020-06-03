أتوبيس السعادة وغبي منه فيه.. الخريطة التلفزيونية للقنوات الفضائية

تقدم القنوات الفضائية عددًا من الأفلام والمسلسلات المميزة، ومع تفشي انتشار فيروس كورونا "كوفيد- 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن" للمتابعين والقراء خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية كالتالي:

الأفلام العربية والأجنبية

قناة روتانا سينما

عرض فيلم "بدون عنوان" الساعة 5:30 مساء، وفيلم "غبي منه فيه" الساعة 8 مساء، وفيلم "كف القمر" الساعة 10 مساء، وفيلم "كبارية" الساعة 12 بعد منتصف الليل.

قناة سيما

عرض فيلم "الموظفون في الأرض" الساعة 4 عصرا، وفيلم "سكة الندامة" الساعة 7:30 مساء، وفيلم "أنغام" الساعة 11 مساء.

قناة MBC2

عرض فيلم Kingsglaive: Final Fantasy XV الساعة 4 مساء، وفيلم The Lego Batman Movie الساعة 6 مساء، وفيلم Doctor Strange الساعة 8 مساء، وفيلم Thor: Ragnarok الساعة 10 مساء.

المسلسلات التلفزيونية

النهار دراما

عرض مسلسل كيد النسا 5 مساء، ومسلسل زهرة وأزواجها الخمسة 6 مساء، وحالة عشق 7 مساء، ومسلسل ريّح المدام 9 مساء.

نايل دراما

عرض مسلسل طاقة القدر 1 ظهرا، وعائلة الحاج متولي 2 ظهرا، ومن غير ميعاد 4 عصرا، ومسلسل حمزة وبناته الخمسة 5 مساء، ولعنة كارما 7 مساء.

CBC دراما

عرض مسلسل العندليب 1 ظهرا، والكبير أوي الجزء الخامس 4 عصرا، وبعد البداية 5 مساء، ومسلسل حجز جهنم 8 مساء.

البرامج التلفزيونية

قناة DMC

عرض برنامج "أتوبيس السعادة" الساعة 1:30 ظهرا، وبرنامج "تع اشرب شاي" الساعة 11 مساء.

قناة MBC مصر

عرض برنامج "حديث المساء" الساعة 5 مساء، وبرنامج "يحدث في مصر" الساعة 10 مساء.