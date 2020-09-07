تضارب في أنواع كورونا بمصر: 7 عند "تاج الدين" واثنان حسب "لجنة كورونا"

ظهر خلاف مؤخرًا في عدد أنواع فيروس كورونا الموجودة في مصر، إذ أجمع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة، والدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، على أنّ العالم اكتشف 8 أنواع من فيروس كورونا، بينما اختلفوا على عدد الفيروسات الموجودة في مصر.

تاج الدين: اكتشفنا 7 أنواع لفيروس كورونا في مصر تختلف أعراضها

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، أنّ هناك 8 أنواع جينية من فيروس كورونا المستجد.

وقال تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، إنّه تم إجراء بعض الأبحاث في مركز البحوث الطبية بطب عين شمس، وبحثوا عن أنواع جينات فيروس كورونا، واكتشوف وجود 7 أنواع من فيروس كورونا في مصر، من الـ8 المنتشرين عالميًا، مشددًا على أنّ اختلاف نوع الفيروس، يؤثر في الأعراض التي تظهر للمرض.

وشدد تاج الدين، على أنّ الوقاية تغني عن الإصابة بالمرض، وتغني عن مشاكله الكثيرة، مؤكدًا ألا أحد يستطيع التنبؤ بنوع الفيروس الذي سيصيبه وأعراضه.

نائب رئيس لجنة كورونا: مصر بها نوعين فقط من كورونا

أكدت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أنّه لا يوجد علاج فعال لفيروس كورونا حتى الآن.

وقالت العسال، خلال مداخلة هاتفية مع سيد علي في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إنّ الجميع بانتظار الأمصال الآمنة، للسيطرة على الإصابات وتقليل أعداد الوفيات، حتى الوصول لعلاج ناجز.

وشددت "العسال" على أنّ الوفيات تقل بشكل كبير والإصابات الشديدة التي كانت تظهر في السابق انخفضت، والحالات أصبحت أقل حدة.

وأوضحت العسال أنّ فيروس كورونا يصيب الجهاز الهضمي منذ أول ظهور له، وهناك 8 سلالات على مستوى العالم بينها 2 بمصر، لافتة لوجود بروتوكول استباقي في مصر سيتم تطبيقه حال ظهور موجة جديدة للإصابات بفيروس كورونا.