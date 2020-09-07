"الهلال الأحمر" يرفع حالة التأهب استعدادا لموجة السيول

رفع الهلال الأحمر المصري حالة التأهب بمنطقة وسط وجنوب الصعيد، تزامنا مع السيول التي بدأت أول أمس، خاصة في الأقصر وقنا والبحر الأحمر، وذلك استعدادا لموجة السيول التي تمر بها مصر.

وأكد الدكتور رامى الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر، أن فرق الاستجابة للكوارث من المتطوعين تقوم بتفعيل خطط المساندة والدعم من المركز الرئيسي بالقاهرة، لتقديم استجابة سريعة وفعالة في حال حدوث تداعيات من جراء السيول.

وأكد الناظرفي تصريحات لـ"الوطن"، أن الهلال الأحمر المصري قام بتنفيذ تدخلات ميدانية وإغاثية في كارثة سيول رأس غارب وسيول الصعيد بفرق الاستجابة، إلى جانب تقديم مساعدات إغاثية عاجلة للمتضررين من تلك السيول في عام 2016.

وعلى صعيد آخر، قام الهلال الأحمر المصري، بناء على تعليمات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري بالتواصل مع الهلال الأحمر السوداني للإفادة بالمساعدات العاجلة المطلوبة لمتضرري سيول السودان، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع القوات المسلحة من خلال جسر المساعدات الجوية العاجلة لدولة السودان، وذلك بالدعم بالخيام والمواد الغذائية والبطاطين.

وأعلن أنه تم التنسيق مع الهلال الأحمر السوداني لإيفاد وفد من الهلال الأحمر المصري لتقديم الاحتياجات المطلوبة لمرحلة الاستجابة للكارثة ومرحلة التعافي منها.

وفيما يتعلق بفيروس كورونا، أعلن أنه استمرارا لخطة الهلال الأحمر المصري لمواجهة فيروس كورونا، تم الاستعداد للمرحلة الثانية للأزمة بدعم الفروع بأدوات الوقاية والحماية الشخصية والبدء في المرحلة الثانية من الخطة لتعقيم وتطهير وتنفيذ حملات نشر الوعي في الأماكن التي تقدم خدمات مباشرة للجمهور على مستوى الجمهورية.