رئيس "الأسقفية" يضع روشتة حل الخلافات والصراعات داخل الكنيسة

ترأس الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، أول قداس باللغة العربية، بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، بعدما سمحت الحكومة للكنائس بعودة الصلوات الجماعية في ظل إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وشرح "حنا" في عظة القداس، وصايا المسيح التي تضمن الحفاظ على وحدة الكنيسة واستمرار علاقات المحبة بين أعضائها، والطريقة المثلى لحل الخلافات لضمان انسجام الكنائس.

ووضع رئيس أساقفة الكنيسة الأنجليكانية خطوات لحل الصراعات داخل الكنيسة، أولها أن تذهب لأخيك الذي أخطأ إليك وتعاتبه، أي أن تأخذ زمام المبادرة وتذهب لتصفية أسباب الخلاف، مؤكدا: لا تنتظر أن يأتي إليك المخطئ لأن الانتظار يزيد من مشاعر الغضب فى داخلك".

الثاني: "أن تعاتب من أخطأ إليك، والعتاب هنا يعني أن توضح بمحبة كيف أساء إلى مشاعرك على أن يكون العتاب بينك وبينه وحدكما، فهذا يضمن احتواء الخلاف في دائرة ضيقة بحيث لا يتسبب في إحراج المخطئ أمام الآخرين".

الثالث: "أن نتذكر أنّ الغرض من المعاتبة ليس هو الإعلان عن المخطئ وعن المحق بل هو استعادة للإخوة".

الرابع: "الاستعانة بشاهدين أو حكيمين من شيوخ الكنيسة حلًا للفصل في النزاعات، فإذا لم يستمع المخطئ تنقطع علاقته بجماعة المؤمنين حتى يتوب عن أفعاله".

وحرصت الكنيسة على قياس درجات حرارة المصلين، والتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية واستخدام الأدوات الشخصية، إضافة لتقسيم مقاعد الكنيسة بالشكل الذي يضمن التباعد الاجتماعي.