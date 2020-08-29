رئيس "الأسقفية" يدعو "مجلس القساوسة" لتخصيص صلوات لمرضى كورونا

أعلن رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية في مصر، المطران الدكتور منير حنا، أنه يصلي من أجل المرضى والمتألمين بسبب فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه يسأل الله، أن يرفع هذا الوباء عن العالم، وأن يبعده عن مصر.

وقال رئيس أساقفة الأسقفية، إنه أبلغ مجلس القساوسة، عبر رسالة جماعية، مع عودة العبادة التدريجية فى الكنائس واستئناف الصلوات الجماعية، طوال أيام الاسبوع، على ضرورة تخصيص صلوات للمرضى والمصابين في كل الكنائس التابعة للأسقفية.

وكان رئيس الأسقفية، شدد على مجلس قساوسة الكنيسة، ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية في الكنائس، مثل توفير المطهرات واستمرار عملية التعقيم مع وضع علامات استرشادية للتباعد الاجتماعي والتأكيد على ضرورة استخدام الأدوات الشخصية من قبل المصلين في الكنائس المختلفة.

يذكر أن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم، ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري، ويتبع اتحاد الكنائس الأنجليكانية في العالم.

وفي مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815، ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الإسكندرية 1839 عندما منح “محمد علي باشا” والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس "مرقس" الأسقفية.