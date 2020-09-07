رئيس التحرير

محمود مسلم

البابا يستقبل الأنبا أكليمندس لمتابعة الخدمة في ظل كورونا

كتب:

مصطفى رحومة:
09:21 ص | الإثنين 07 سبتمبر 2020
البابا مع الأنبا إكليمندوس

البابا مع الأنبا إكليمندوس

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا أكليمندس، الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر في القاهرة.

ويأتي اللقاء في إطار متابعة البابا الخدمة بالكنائس والأديرة القبطية في ظل إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وحرص البابا تواضروس الثاني خلال الفترة الماضية، على لقاء عدد من مطارنة وأساقفة الكنيسة، لمتابعة الخدمة ومناقشة أي تحديات أو معوقات وأوجه تنمية الخدمة الكنسية وتطويرها في ظل الاحتياج الرعوي.

اقرأ المزيد:

البابا يشكل مجلسا فنيا يضم محافظا سابقا و3 رجال أعمال وسيدة

البابا فرنسيس يتوجه إلى أسيزي في 3 أكتوبر

البابا تواضروس يستقبل نجيب ساويرس في الكاتدرائية

البابا تواضروس يستقبل رئيسة دير مارجرجس مصر القديمة