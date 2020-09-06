البابا تواضروس يستقبل نجيب ساويرس في الكاتدرائية

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، وبرفقته المهندس عدلي توما.

ولم يذكر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية الذي أورد الخبر أي تفاصيل عن فحوى اللقاء، إلا أنه سبق وأصدر البابا تواضروس، قرارا بابويا بتشكيل مكتب فني لمساعدته ضم 3 رجال أعمال وسيدة إلى جانب محافظ الدقهلية السابق.

وأعضاء المجلس هم: "الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية السابق وأستاذ الهندسة والتخطيط، والمهندس شريف عدلي كيرلس رجل أعمال ورئيس شركة بتروهم، والدكتور إيهاب فلتاؤس تواضروس رجل أعمال ورئيس شركة فيلوباتير، والمهندس نعيم كامل إبراهيم رجل أعمال، واللواء أمين فؤاد روماني مدير مستشفى القلب بالمجمع الطبي بكوبري القبة، والمهندس سمير نجيب قزمان رئيس مجلس إدارة شركة قزمان، والمستشار وديع حنا ناشد رئيس محكمة الاستئناف، والمستشار هاني ميلاد مسعد رئيس محكمة استئناف القاهرة، والدكتور جميل بشرى حنا استشاري طب الأسنان".

وضم البابا لتلك الأسماء 3 من العاملين بالمقر البابوي وهم: "هانى كميل معوض مدير الديوان البطريركي، وبربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات، ووجيه صبحي جادالله مهندس استشاري للبطريركية".

ويختص المكتب الفني بـ:

1. إصدار تراخيص الكنائس والمستشفيات والمدارس وأي مبانٍ أخرى تابعة للبابا.

2. التقديم على تخصيص الأراضي الجديدة لهذه المشروعات.

3. توفيق أوضاع المباني القديمة غير المرخصة.

4. تقديم دراسات الجدوى للمشاريع طبقًا للاحتياجات.

5. عمل دراسات لأكثر الأماكن احتياجًا سواء (الكنائس – المدارس – المستشفيات).

6. توظيف كوادر لإدارة العقود وتسجيل الأراضي.

7. توظيف كوادر لإدارة المستشفيات والمراكز الطبية.

8. توظيف كوادر لإدارة المدارس والمباني التعليمية.

9. عمل قوائم بالمهندسين المعتمدين (معماري – مدني – إليكتروميكانيكال – مرور).

10. وضع جدول بأتعاب استرشادية وزمن تسليم رسومات للاستشارين.

11. وضع قوائم من المقاولين المعتمدين (حفر وخرسانة وطوب).

12. وضع فئات سعرية استرشادية للمقاولين المعتمدين.