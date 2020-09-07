صور.. تعقيم وتطهير 142 لجنة لإعادة الشيوخ في مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، الانتهاء من تجهيز 142 لجنة وتعقيم لجان الإنتخابات لمجلس الشيوخ 2020 فى مرحلة الإعادة يومى 8، و9 سبتمبر الجاري، وتوفير سبل الراحة للناخبين خلال أيام الانتخابات بنطاق المدينة والقرى التابعة لها.

وأعلن وجية عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح، جاهزية لجان انتخابات الشيوخ لإستقبال الناخبين، بانتهاء التجهيزات النهائية وتطهير وتعقيم اللجان الانتخابية وإنارة مقرات اللجان بنطاق مدينة مرسى مطروح وقرى غرب التابعة لها وهي مدرسة وادي الرمل والنصر وأولاد مرعي وأبولهو قبلي وبحري وحلازين والسوينات وأم الرخم والقصر.

وأكد عبدالرازق تنفيذ تعليمات محافظ مطروح بتوافر جميع مستلزمات العملية الإنتخابية والوقوف على أي ملاحظات أو احتياجات مطلوبة والعمل على توفيرها بشكل فوري، وكلف محافظ مطروح رؤساء القرى بالمتابعة الميدانية بالمرور وتجهيز المقرات الإنتخابية لمجلس الشيوخ والمحدد لإجرائها بالداخل الثلاثاء والأربعاء.

وقال عبدالرازق إن هناك تنسيقا مع جميع الجهات المعنية بالمدينة من كهرباء ومياه وسنترال ونظافة وتعقيم، كما جرى تجهيز أماكن ومظلات للانتظار، وتوفير كل سبل الراحة للمواطنين، وخاصة كبار السن والعمل على تيسير وتسهيل كل الإجراءات المتعلقة بالانتخابات، وتيسير عملية الاقتراع على الناخبين.