14 محافظة تستعد لجولة إعادة "الشيوخ" بخطة مواجهة كورونا

أعلنت وزارة التنمية المحلية استعداد المحافظات لإجراء انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ، والتى تنطلق يومي 8 و9 سبتمبر الجاري بـ14 محافظة، هى القليوبية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والجيزة، وبني سويف، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، ومطروح.

وأشارت الوزارة إلى رفع حالة الاستعداد القصوى لكافة الأجهزة التنفيذية والأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالمحافظات، التى تشهد إعادة وفتح غرف العمليات للمتابعة على مدار الساعة.

ووجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بفتح غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، للمتابعة والتنسيق مع كافة غرف العمليات بالمحافظات، وغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

وأكد "شعراوي" أن مهمة المحافظات هي توفير المناخ الآمن والمناسب وكافة سبل الراحة للمواطنين للإداء بأصواتهم، وكذلك القائمين على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة.

ووجه وزير التنمية المحلية، بقيام رؤساء الأحياء والمدن والمراكز بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات وعمليات التطهير والتعقيم فى محيط اللجان الانتخابية طوال أيام التصويت، للخروج بالعملية الانتخابية بصورة مشرفة.

ومن المقرر، قيام وزير التنمية المحلية بإجراء عدد من الاتصالات الهاتفية مع المحافظين، للاطمئنان منهم بصورة مباشرة على اتخاذ كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالانتخابات، وقيامهم ببعض الجولات لتفقد ومتابعة عدد من مقار اللجان الانتخابية، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الناخبين، وإقامة المظلات اللازمة لانتظار الناخبين أمام مقار اللجان خلال عملية التصويت، وتعقيم وتطهير اللجان.