"انتخابات الشيوخ".. إرادة المصريين تقهر عطل البريد في الكويت

قال علاء سليم أمين عام اتحاد المصريين في الخارج بدولة الكويت، إن المصريين واجهتهم إشكالية عطل البريد بالكويت في عملية التصويت، بجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وأضاف في تصريح لـ"الوطن"، أنه أمام عطل صناديق البريد قرر المواطنون إيداع مظروف التصويت الخاص بهم في أقرب صندوق بريد للسفارة المصرية في الكويت.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أقرت التصويت عبر البريد المستعجل للمصريين في الخارج، في إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ووفق تلك الآلية يتم التصويت في مظروف يرسل إلى أقرب صندوق بريد، ليتم نقله لاحقا إلى السفارة.

وبدأت عملية التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ بالنسبة للمصريين بالخارج، منذ الساعات الأولى صباح اليوم الأحد، والتي تستمر على مدار يومي 6 و7 سبتمبر، على أن تجرى في الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، وتعلن النتيجة يوم 16 سبتمبر بحد أقصى.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنَّ المصريين بالخارج الذين سجلوا بياناتهم على موقع الهيئة في الفترة التي حددتها الهيئة من 25 حتى 31 يوليو الماضي، هم من يحق لهم التصويت، خلال جولة الإعادة عبر البريد السريع.