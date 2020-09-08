قصة البابا يوأنس الـ14 الذي اعتمر المسيحيون في أيامه العمائم السوداء

يحيي الأقباط الأرثوذكس في صلواتهم بالكنائس، اليوم الثلاثاء، بحسب "السنكسار الكنسي"، بتذكار وفاة البابا يوأنس الرابع عشر، البطريرك الـ96 في تاريخ بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

و"السنكسار" هو كتاب يحوي سير القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد، وأيام الصوم، مرتبة حسب أيام السنة، ويُقرأ منه في الصلوات اليومية.

فحسب التقويم القبطي، يوافق اليوم الثلاثاء، 3 نسىء لعام 1736 قبطي، ويدون "السنكسار"، أنَّه في مثل هذا اليوم عام 1586 ميلادي، توفي البابا يوأنس الرابع عشر، البطريرك الـ96 في تاريخ بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ويذكر السنكسار، أن هذا البطريرك من بلدة "منفلوط" في محافظة أسيوط، ويعرف باسم يوأنس المنفلوطي، ترهبن بدير البراموس بوادي النطرون، وكرس بطريركا في عهد السلطان سليم الثاني العثماني في 17 أبريل سنة 1571 ميلادي، وفي أيامه اعتمر المسيحيون العمائم السوداء.

ويشير السنكسار، أن السلطان العثماني "سليم الأول" طلب من هذا البطريرك جمع الجزية من المسيحيين فلم يتخلف أحد منهم عن الدفع، وأنه بسبب ما تعرض له الأقباط على يد "العثمانيين"، عرض بابا الفاتيكان ضم كنيسة الإسكندرية له ووضع الأقباط تحت حمايته على أن يكون البطريرك الأرثوذكسي كما هو بطريركا على الأقباط، وارسل في سبيل ذلك بعض رجاله واجتمعوا بالبابا يوأنس الذي عرض ذلك على الأساقفة بدعوى "اتحاد الكنائس" وعقد لهذا الأمر اجتماع للمجمع المقدس، هاجم خلاله الاساقفة بابا الفاتيكان وعارضوا طلبه معارضة شديدة رغم ما قيل عن ميل "البابا يوأنس" إلى حماية الكاثوليك.

وأوضح السنسكار، أن هذا البطريرك توفي في الإسكندرية ودفن بكنيسة مار جرجس ببرما ونقل جسده بعد ذلك إلى دير السريان وقد مكث علي الكرسي البابوي 15 سنة و4 أشهر و19 يومًا.

ويستخدم "السنكسار" التقويم القبطي والشهور القبطية "13 شهرًا"، وكل شهر فيها 30 يومًا، والشهر الأخير المكمل هو نسيء يُطلق عليه الشهر الصغير، والتقويم القبطي هو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعري اليمانية التي تبدأ من يوم 12 سبتمبر.

و"السنكسار"، بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مثله مثل الكتاب المقدس لا يخفي عيوب البعض، ويذكر ضعفات أو خطايا البعض الآخر، بهدف معرفة حروب الشيطان، وكيفية الانتصار عليها، ولأخذ العبرة والمثل من الحوادث السابقة على مدى التاريخ.