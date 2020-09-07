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إزالة 25 تعديا على الأراضي وأملاك الدولة في كفر الشيخ

كتب:

سمر عبد الرحمن
11:04 ص | الإثنين 07 سبتمبر 2020
ديوان عام كفر الشيخ

ديوان عام كفر الشيخ

نفذت الوحدات المحلية بمختلف مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات مكبرة لإزالة التعديات، بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ الإقليم، وأسفرت الحملات عن إزالة 25 حالة تعدي على الأراضي وأملاك الدولة.

ووجَّه محافظ كفر الشيخ جميع رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة اليومية بما تم على أرض الواقع، مشيرا إلى استمرار تقنين الأراضي والتصالح على المباني طبقا للإجراءات القانونية، لافتا لإقبال عدد كبير من المواطنين على المراكز التكنولوجية لتقنين أوضاعهم.

وأشاد محافظ كفرالشيخ بدور مديرية الأمن ورجال الشرطة والأجهزة الأمنية، في التنسيق الكامل للحملات المكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة وتطبيق القانون بقوة وحسم مع المخالفين لتلك القرارات.

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