روسيا تقدم 900 ألف من أنظمة الاختبار والكشف عن كورونا إلى 35 دولة
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أ ش أ
10:42 ص | الإثنين 07 سبتمبر 2020
إجراءات مكافحة فيروس كورونا
أعلنت آنا بوبوفا رئيسة هيئة الرقابة على الاستهلاك الروسية، أن موسكو قدمت إلى 35 دولة أجنبية أنظمة اختبار وكواشف لإجراء ما يصل إلى 900 ألف اختبار للكشف عن مرض "كوفيد-19".
وقالت بوبوفا في عرض تقديمي في مؤتمر بشأن الأمراض المعدية بروسيا، وفق ما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الاثنين: "بالنسبة لتسليم معدات التشخيص الخاصة بالهيئة الفيدرالية، فقد قدمنا أنظمة اختبار "بي سي آر" وكواشف كافية لإجراء 900 ألف اختبار إلى 35 دولة في جميع أنحاء العالم".