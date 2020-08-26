روسيا تطلق اختبارات سريرية للقاحها ضد كورونا تشمل 40 ألف متطوع

أعلنت روسيا إطلاق اختبارات سريرية واسعة النطاق للقاحها "سبوتنيك V" ضد وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" تشمل 40 ألف شخص وتُجرى في العاصمة موسكو.

وقال عمدة المدينة سيرجي سوبيانين، في بيان أوردته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، اليوم: "نبدأ مع زملائنا في مركز جاماليا الوطني البحثي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة وبدعم من صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، اختبارات للقاح في المرحلة بعد التسجيل ستجري في موسكو".

وأضاف سوبيانين، أن الاختبارات ستجري على أساس المؤسسات الطبية في المدينة، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة هي الثالثة للاختبارات السريرية ومن المهم أنها ستجري بالتزامن مع إدخال المصل إلى الاستخدام المدني.

وأوضح عمدة موسكو، أن الحديث عن أن اللقاح الروسي تم تطويره خلال شهر أو شهرين غير صحيح، مشددًا على أن خبراء مركز جاماليا يقومون بعمل علمي منذ الثمانينيات من القرن الماضي أتاح تصميم نهج متكامل في تطوير أمصال ضد أمراض مختلفة بينها معدية خطيرة.

وأكد عمدة العاصمة الروسية، أن أمن اللقاح الجديد أمر تم إثباته.