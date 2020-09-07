زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمال إيران

أصيب 10 أشخاص على الأقل جراء زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، ضرب فجر اليوم الاثنين محافظة راميان التابعة لإقليم جلستان بشمال شرقي إيران.

وقال مدير عام إدارة الأزمة في محافظة كلستان شمال إيران رضا قادري، في تصريح هاتفي أدلى به لمراسل وكالة أنباء "فارس" الإيرانية في مدينة جرجان مركز محافظة كلستان اليوم، إن بعض الوحدات السكنية تضررت في القرى الجبلية ولكن لم تصل أي تقارير تفيد بإصابة أحد جراء انهيار أجزاء من الوحدات السكنية.

وأضاف قادري أن هؤلاء الأفراد أصيبوا إثر الاضطراب والهلع من قوة الزلزال أثناء الخروج من المنازل وكذلك بسبب بعض حالات الإصابة القلبية.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران بأن الزلزال وقع على عمق 9 كيلومترات من سطح الأرض وشعر به أيضا سكان محافظات سمنان ومازندران وخراسان شمالي.