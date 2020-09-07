تدريب عملي على مواجهة تداعيات السيول بأسوان

نفذت محافظة أسوان تدريبًا عمليًا، اليوم، لمواجهة تداعيات السيول والأمطار الغزيرة، فى إطار الإجراءات والتدابير الإحترازية المتُبعة مع إقتراب فصل الشتاء، ووجّه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان تعليماته للعناصر المشاركة فى التدريب العملي خلال اجتماع سبق التدريب، بالتحرك بشكل مفاجئ تجاه منطقة "خور أبو صبيرة:" الجبلية لمواجهة تداعيات الأمطار الغزيرة بالمنطقة .

بدا التدريب بوصول 3 سيارات إسعاف للموقع بعد 5 دقائق من البلاغ، ثم وصلت باقى العناصر المشاركة بمعداتها تباعاً، فى وقت قياسي، لإحتواء التداعيات والسيطرة عليها عبر قيام كل جهة بتنفيذ المهام المكلفة بها بالشكل المطلوب.

حضر الإجتماع التنسيقى الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، بالإضافة إلى رؤساء المراكز والمدن، وشدد "عطية" على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لإتخاذ كافة التدابير لمواجهة الأمطار والتعامل الفورى معها مع تفعيل غرف العمليات الفرعية وإدارة الأزمات والكوارث بجميع قطاعات المحافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام.

وأمر محافظ أسوان بضرورة مراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا ومجابهة الأمراض الوبائية الأخرى من خلال تنفيذ أعمال الرش والتطهير والتعقيم، والتأكد من صلاحية المهمات بمخازن الإغاثة بجميع الإدارات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر، علاوة على جاهزية قطاع الكهرباء بتزويد المناطق المتضررة بمصادر طاقة بديلة ودعم معسكرات الإيواء بماكينات الديزل ومولدات كهرباء، فضلاً عن دور مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والتضامن الإجتماعى والتموين بتوفير الخيام والأسرة والبطاطين وسبل الإعاشة اللازمة.