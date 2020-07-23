تدريب عملي لتجربة الطوارئ بالتدخل السريع في نويبع

شهد اللواء محمد شعير رئيس مدينة نويبع بجنوب سيناء، اليوم الخميس، التدريب العملي لإجراء تجربة الطوارئ بالتدخل السريع، أمام مجلس المدينة، وقام بمراجعة وتجهيز المعدات للعمل في أي وقت، ووجه بتلافي بعض النقاط الفنية.

واصطفت المعدات للوقوف والتنسيق على أعمال الصلاحية الفنية، ومراجعة أعمال الصيانة، وكذلك المعدات الثقيلة وسيارات النقل الخاصة بأعمال الصيانة لأعمدة الإنارة وغيرها.

ويهدف الاصطفاف لزيادة كفاءة الأجهزة العاملة في مراكز العمليات والأزمات، ومدى استقبالها للاستغاثة والإشارات بالكوارث، ومشاركة الجهات المعنية في أعمال التدخل السريع وعمليات الإنقاذ، والسيطرة على الموقف، وإدارة الأزمات، والوقوف على مدى استعداد المدينة وأجهزتها التنفيذية لمواجهة السيول والحرائق والإرهاب، مع الحفاظ على حياة المواطن وتأمين المنشآت الحيوية.