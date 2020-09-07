الصين: لا إصابات محلية بكورونا.. وتسجيل 12 إصابة وافدة من الخارج

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات بعدوى محلية مرتبطة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تلقت تقارير عن 12 إصابة جديدة جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 85134 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة، في تقريرها اليومي، أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع 4 حالات في كل من شنغهاي وقوانغدونغ، حالتين في سيتشوان، وحالة واحدة في كل من تيانجين وتشونغتشينغ، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2585 حالة غادر منها 2408 حالات المستشفيات بعد شفائها.

وأضافت اللجنة أن 18 شخصا غادروا المستشفيات أمس بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 80320 شخصا، مشيرة إلى أن 5959 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مازالوا يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 646 شخصا الملاحظة الطبية أمس.

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 17 حالة جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 329 حالة منها 321 حالة وافدة.

وحتى نهاية أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 4878 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 96 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 493 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 4511 مريضا في هونج كونج، 46 مريضا في ماكاو، و 473 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.