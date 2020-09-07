لضمان التعاقد.. 9 اشتراطات للكهرباء قبل شراء عقار جديد

قدّم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عددا من الضوابط الواجب اتباعها من قبل المستهلكين، قبل شراء أي عقار جديد، لتجنب عدم موافقة شركة توزيع الكهرباء على التعاقد معه على تركيب عداد في الوحدة السكنية أو التجارية.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية، الإرشادات الواجب اتباعها من قبل المستهليكين للتأكد من مشروعية توصيل الكهرباء للعقار، قبل شراء أو استئجار أي عقار، وفقا لما أعلنه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الضوابط الواجب توافرها بالعقار الجديد لضمان توصيل الكهرباء إليه

الحصول على صورة من الترخيص الصادر من الحي أو الوحدة المحلية ببناء العقار من صاحب العقار أو رقمه وتاريخه. التوجه إلى الحي التابع له العقار والتأكد من عدم مخالفة الدور الواقع به الوحدة السكنية لشروط البناء، وحصول العقار على شهادة المطابقة من الحي. استعن بالموظف المختص بالحي عن مدى قانونية وإمكانية توصيل الكهرباء لهذا العقار، من خلال العنوان التفصيلي للعقار ورقم وتاريخ ترخيص البناء. حال عدم مخالفة العقار اتجه إلى فرع شركة الكهرباء الواقع في نطاقها الجغرافي للعقار الذي تشتري وحدة به. تأكد من سداد قيمة المقايسة الخاصة بتوصيل التغذية الكهربائية الرئيسية للعقار (الوصلة الارضي)، وحال التأكد من أنّ صاحب العقار سدد قيمة المقايسة وأنّ الشركة بصدد تنفيذها يمكنك استكمال اجراءات التعاقد على شراء او استئجار الوحدة. بعد التعاقد على شراء أو استئجار الوحدة السكنية أو التجارية اتجه إلى فرع شركة الكهرباء، وقدم طلب التعاقد على تركيب عداد للوحدة، مرفقا به المستندات المؤيدة لحيازتك للوحدة مع باقي المستندات الأخرى المطلوبة وسداد الرسوم المقررة. وقع على عقد تركيب العداد وانتظر تركيب العداد لتحصل على الكهرباء بشكل قانوني. تجنب استخدام الكهرباء بالوحدة لأي غرض قبل تركيب العداد حرصا على عدم التعرض إلى تحرير محاضر سرقة تيار ضدك. إذا كانت الوحدة السكنية أو التجارية المطلوب شرائها أو استئجارها مركب بها عداد، لا بد من الاستعلام من فرع شركة الكهرباء عما إذا كان هذا العداد يخص مالك الوحدة أو المستأجر السابق أو المؤجر، وكذا إذا كان العداد عليه مديونيات سابقة لم تسدد لتسويتها مع بائع أو مؤجر الوحدة، تلافيا لتحمل المديونية، ومن الأفضل التقدم بطلب للشركة لتغيير العداد الموجود والتعاقد على عداد باسمك.

وشدد الجهاز على ضرورة التأكد من هذه الشروط لضمان توصيل الكهرباء للعقار بشكل مشروع ودون مخالفة، وبالتالي عدم اللجوء لتوصيل التيار بطريقة غير مشروعة، ومن ثم يتعرض المواطن لتحرير محاضر سرقات التيار وتغريمه مبالغ ضخمة.