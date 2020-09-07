رفع كفاءة شبكة الكهرباء لخدمة 12 مركزا وقرية بالبحر الأحمر

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نجاح قطاع البحر الأحمر والذى يبلغ عدد المشتركين به 240 ألف مشترك ويضم 12 مركزا وقرية في تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تحرير 600 محضر سرقة تيار بقيمة تصل إلى حوالى 2,3 مليون جنيه لافتا إلى الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية.

وأكدت أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق مع الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالقطاع لافتا الي تفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.

نوهت بجهود الوزارة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء لضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك، مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.