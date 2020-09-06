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"الكهرباء": 20 مولدا لتأمين التيار بمباراة الزمالك وطلائع الجيش

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سلامة عامر
06:23 م | الأحد 06 سبتمبر 2020
فريق الزمالك "ارشيفية"

فريق الزمالك "ارشيفية"

زودت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء استاد القاهرة الدولي بـ20 مولدًا، بقدرات كهربائية مختلفة، لتأمين استقرار تغذية التيار لمباراة الزمالك وطلائع الجيش المقرر انطلاقها في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدورى المصري الممتاز.

وقالت الشركة إن إدارة الطوارئ راجعت جميع أعمدة الإضاءة المؤدية إلى الاستاد، إضافة إلى أعمدة الإنارة الموجودة في البوابة الرئيسية.

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