6 لجان بالقاهرة تستقبل أوراق طلاب الدمج

أعلنت مديرية التعليم بالقاهرة عن فتح باب التقديم لطلاب الدمج بالتعليم العام والفني تحت إشراف محمد عبدالتواب، مدير عام التعليم العام والتجريبيات.

وقال محمد عطية مدير مديرية التعليم بالقاهرة، إنه تم تشكيل 6 لجان منها 4 تعليم عام و2 تعليم فني وكل لجنة داخل مدرسة موزع عليها 32 إدارة تعليمية على مستوى القاهرة وفق القرار الوزاري 299 لسنة 2011.

وأشار "عطية" في تصريحات إلى أن اللجان تعمل يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرا للتيسير على أولياء الأمور أثناء تقديم أوراق أبنائهم ومنع أي زحام والتزام الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أن تقسيم اللجان كالتالي:

1- التعليم العام:

١- لجنة مدرسة باب الشعرية الإعدادية بنين: تقبل أوراق طلاب الدمج في إدارات غرب القاهرة، روض الفرج، الساحل، شبرا، عابدين، وسط القاهرة، الزاوية الحمراء، الشرابية، باب الشعرية، منشأة ناصر.

٢- لجنة مدرسة الطبري الإعدادية بنين بمصر الجديدة: تقبل أوراق طلاب الدمج في إدارات مصر الجديدة، الزيتون، المطرية، النزهة، الوايلي، عين شنس، المرج.

٣- لجنة مدرسة طارق نور الثانوية شرق مدينة نصر: تقبل أوراق طلاب الدمج في إدارات القاهرة الجديدة، الشروق، شرق وغرب مدينة نصر، السلام، حدائق القبة.

٤- لجنة مدرسة حلوان بنات: تقبل أوراق طلاب الدمج في إدارات حلوان والمعصرة والمستقبل والتبين والخليفة والمقطم والمعادي والبساتين ودار السلام ومصر القديمة والسيدة زينب.

2- التعليم الفني:

١- لجنة المجمع الحرفي بإدارة الوايلي قبول أوراق طلاب الدمج في إدارات روض الفرج، الساحل، شبرا، الشرابية، الزاوية الحمراء، حدائق القبة، الزيتون، مصر الجديدة، النزهة، شرق وغرب مدينة نصر، القاهرة الجديدة، الشروق، السلام، المرج، المطرية، عين شمس.

٢- لجنة مدرسة النقراشي الثانوية العسكرية في حدائق القبة: تقبل أوراق طلاب الدمج من إدارات غرب ووسط القاهرة، عابدين، باب الشعرية، الوايلي، منشأة ناصر، السيدة زينب، الخليفة، المقطم، مصر القديمة، البساتين، دار السلام، المعادي، المعصرة، حلوان، التبين والمستقبل.