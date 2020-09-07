الكنيسة تدعو الأقباط للمشاركة في إعادة الشيوخ: واجب وطني

دعت إيبارشية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأقباط للمشاركة بفعالية في إعادة انتخابات مجلس الشيوخ، المقرر أن تنطلق غد الثلاثاء في الداخل ولمدة يومين، واصفة المشاركة بأنّها "واجب وطني وكنسي".

وقال الأنبا شاروبيم، أسقف قنا وتوابعها، مخاطبا الأقباط الأرثوذكس، في بيان حمل عنوان: "مصر ليست وطن نعيش فيه بل وطن يعيش فينا": "من هذا المبدأ أطلب من أبنائي كل فئات شعب إيبارشية قنا وبالأخص الشباب والشابات من لهم حق انتخابي (فوق 18 عاما في العمر) للمشاركة الإيجابية في إعادة انتخابات مجلس الشيوخ، بأداء الواجب الوطني والقومي، والتمتع بالحق الانتخابي له، لنكون أمناء أمام الله والوطن".

وأشار الأسقف في البيان، إلى أنّه لمعرفة اللجنة الانتخابية يمكن الدخول على موقع اللجنة العليا للانتخابات أو من خلال لجنة النظام داخل كل كنيسة، وأنه لا توجد لجان وافدين، فكل مواطن له حق الانتخاب حسب محل إقامته ببطاقة الرقم القومي الخاص به.

ونبهت الكنيسة لضرورة إحضار كل ناخب بطاقة الرقم القومي معه إلى لجنة الانتخاب، وأن يتأكد أنّ البطاقة سارية ويجب ارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

واختتم الأنبا شاروبيم بيانه بالتأكيد أنّ المشاركة الإيجابية تدعم استقرار الدولة المصرية، وأنّ المشاركة واجب وطني وكنسي.

كما قال الأنبا هدرا، مطران أسوان وتوابعها ورئيس دير الأنبا باخوميوس بجبل أدفو للأقباط الأرثوذكس، في بيان له: "أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسوان، من منطلق الدور الوطني للكنيسة على مر العصور والأزمان في دعم السلام المجتمعي والأمن والاستقرار لبلادنا المحبوبة مصر، نرجو من الجميع المشاركة الفعالة في الانتخابات المقبلة، من منطلق مسؤوليتنا الوطنية تجاه وطننا الغالي مصر".

واختتم المطران، بيانه بالقول: "نسأل الله أن يحفظ بلادنا العزيزة مصر في نمو وازدهار وآمن ورخاء".