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وزير الإسكان ينفذ تهديداته ويسحب أعمال أحد مقاول مدينة بدر لتقاعسه

كتب:

أيمن حمزة
12:42 م | الإثنين 07 سبتمبر 2020
وزير الإسكان ينفذ تهديداته بسحب الأعمال من المقاولين المتقاعسين واسنادها لآخرين

وزير الإسكان ينفذ تهديداته بسحب الأعمال من المقاولين المتقاعسين واسنادها لآخرين

استعرض الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أحد مواقع الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر، وفي أثناء ذلك رصد تقاعس مقاول عن تنفيذ أعمال موكلة له، فأمر بسحب الأعمال منه واستبداله بآخر.

وشدد وزير الإسكان، على الاهتمام بجودة التشطيبات وأعمال تنسيق الموقع، من أجل توفير حياة عصرية حضارية تليق بالمواطن المصري.

كان وزير الإسكان، شدد أمس على رؤساء أجهزة المدن الجديدة، ضرورة تقييم أداء شركات المقاولات العاملة فى تنفيذ المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة، وإعداد قائمة بالشركات غير الجادة، والمتقاعسة عن الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من التنفيذ، لعدم التعامل معها مستقبلاً.

وتفقد الجزار، صباح اليوم، مشروع الإسكان الاجتماعى الجاري تنفيذه بمنطقة حدائق العاصمة، بامتداد مدينة بدر، وذلك برفقة قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشاد الجزار، بجودة تنفيذ أعمال التشطيبات بالوحدات السكنية بالمشروع، ومعدلات التنفيذ، حيث إن نسبة التنفيذ الحالية وصلت إلى 38%، بينما كانت نسبة التنفيذ المستهدفة 26%، موضحاً أنه جارٍ تنفيذ 29496 وحدة سكنية (1194 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعب، بمنطقة حدائق العاصمة، بامتداد مدينة بدر.

وخلال جولته بمدينة بدر، تفقد وزير الإسكان، أحد الميادين التجارية، حيث شدد على ضرورة التصدى لتعديات المحال التجارية على الأرصفة المقابلة لها، وتنظيم حملات دورية لضبط جميع أشكال المخالفات.

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